Mesmo com a pouca idade, Stefani Pizo já faz apresentações há cinco anos. O estilo escolhido é sempre o sertanejo, sendo que Marília Mendonça não pode faltar no repertório. O amor pela cantora é tão grande que virou tatuagem no braço. Após a morte precoce da artista no dia 5 de novembro, Stefani quis homenageá-la com a frase “Marília Mendonça minha eterna rainha”. O show de Maiara e Maraisa que participou, e que está sendo compartilhado nas redes, aconteceu três dias depois de ela se tatuar.

O amor pela artista foi eternizado em forma de tatuagem. Foto: Arquivo pessoal

Quando não está em eventos, Stefani trabalha em uma loja de produção de poltronas. A jovem lembra que seu sonho incluía cantar com Marília também, mas não houve tempo suficiente. Entretanto, se sente realizada com a oportunidade e com o carinho que Maiara e Maraisa teve por ela.