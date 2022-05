Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Não é mais novidade a forma carinhosa com que o Keanu Reeves trata os fãs. E dessa vez, ele ligou para uma senhorinha de 80 anos, após ouvir da neta dela sobre o amor que a avó tinha por ele.

A história viralizou após uma publicação na rede social Reddit. O post pedia que as pessoas compartilhassem histórias de coisas que uma celebridade fez e que mudou completamente a percepção do usuário sobre essa pessoa.

E entre tantas histórias que foram compartilhadas, estava a de uma seguidora, contando a história mais que fofa que você vai ver hoje.

Fã de carteirinha

A usuária “afdc92” contou que a avó dela é completamente fã do Keanu e o motivo é mais que especial.

“Minha avó tinha uma queda por Keanu Reeves porque ele a lembrava do meu avô quando ele era jovem. Vi todas as coisas dele, de Bill e Ted à Matrix”, inicia a publicação.

A jovem contou que a idosa teve um derrame (AVC) no início dos anos 70 e ficou praticamente confinada em casa nos últimos 10 anos.

Nesse período, a avó dela amava assistir filmes e, como não enxergava bem, pedia para a neta transcrever algumas cenas do que estava passando na TV.

“Não muito tempo depois do lançamento de Matrix, meu tio estava em Los Angeles a negócios e estava comendo em um restaurante muito chique quando Keanu entrou com uma mulher”, dizia.

“Quando ele terminou sua refeição, meu tio foi até a mesa deles e disse: “Eu não costumo fazer isso, mas eu só queria que você soubesse que minha mãe de 80 anos te ama e viu todos os seus filmes. Você a lembra do meu pai”, continuou.

Fez ligação surpresa

A jovem contou que o ator só demonstrou amor pelo que ouvia e quis fazer uma surpresa para a vozinha.

“Ele disse que Keanu perguntou se ele tinha um celular com ele e quando ele confirmou que sim, ele disse: “Ligue para ela, quero falar com ela””.

A publicação continua com o depoimento da jovem contando que o ator falou com a idosa por vários minutos no telefone e isso a fez amá-lo também.

“Ela estava tão isolada e genuína bondade dele para com ela ,e interesse por ela, mostraram o homem verdadeiramente incrível que ele é”, finaliza o depoimento.

Viral

A história contagiou não só os usuários do Reddit, mas toda a web. Após a publicação, a notícia se espalhou por diversos sites, que só elogiaram o ator.

“Não há praticamente nenhuma história positiva que eu não acredite instantaneamente sobre Keanu Reeves”, comentou um outro usuário da rede, moubliepas.

Ele é muito querido, não é?

Veja a publicação na íntegra e todos os comentários neste link.