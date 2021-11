Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Fãs de Maiara, da dupla com Maraisa, e do ex-noivo dela, Fernando Zor, parceiro de Sorocaba apontam que eles passaram o feriado de Finados (2) juntos. Será que reataram de novo?

Fernando e Maiara.

Foto Reprodução.

Ouvidos pela coluna de Leo Dias, no Metrópoles, sobre um possível reencontro, amigos próximos dos artistas dizem:

“Vindo deles, a gente não duvida de nada”

As assessorias de imprensa do ex-casal não se pronunciaram até o fechamento da publicação. De acordo com o que a coluna apurou, na segunda-feira (1), Maiara estava em Goiânia. Já Fernando, em São Paulo.

Na noite de 22 de outubro, os artistas fizeram um show em São Paulo, com seus respectivos parceiros musicais. As duas duplas dividiram o palco e a apresentação alegrou os fãs que ainda torcem para que Maiara e Fernando reatem.

Eles mostraram publicamente que o carinho entre os dois continua firme e forte, pois as músicas românticas que cantaram juntos por pouco não resultaram em uma reconciliação ali mesmo.

