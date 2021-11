Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em um de seus últimos shows, Maiara e Maraísa se chocaram ao avistar, do palco, uma fã que é muito parecida com Marília Mendonça. A história foi contada por Samara Kalil, que compartilhou o momento em seu Instagram.

A sósia publicou um vídeo em que aparece conversando com as irmãs e visivelmente emocionada ao receber o carinho das sertanejas. “Que momento, meu Deus! Eu só me lembro que me arrepiava dos pés à cabeça sem parar.@maiara @maraisa obrigada por esse abraço! Um afago pro coração que hoje é só saudade”, começou escrevendo.

Ela termina a sua legenda explicando que tudo isso não passou de uma coincidência e que ela não trabalha “como a Rainha da Sofrência”. “E pra quem é novo por aqui e está me perguntando se eu sou “cover” da Marília, não gente, não sou. Isso nunca nem passou pela minha cabeça. Tem 6 anos da minha vida que convivo diariamente com pessoas me dizendo que me pareço com ela, mas não passa de uma coincidência; e isso pra mim é uma honra! Minha Marília sempre estará viva no meu coração, ela é eterna”, concluiu.

