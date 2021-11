Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Mara Maravilha se retratou após alfinetar Xuxa Meneghel e usar a expressão “débil mental” contra ela. Durante sua participação no Programa do Ratinho, nessa segunda-feira (7/11), a apresentadora trocou a letra de Ilariê com frases pejorativas.

“Está na hora, está na hora, da lavagem cerebral. Eu ganhei um disco da Xuxa, e virei débil mental. Ilari, ilari, ilariê, oh-oh-oh”, disparou Mara, na ocasião.

Em um longo texto publicado no Instagram nesta quarta-feira (10/11), Mara Maravilha pediu perdão para Xuxa, para Cid Guerreiro, autor de Ilariê, e para o seu público.

