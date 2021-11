Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O ator Marcos Oliveira, 69, conhecido pelo personagem Beiçola na série “A Grande Família” (2001/2014), na TV Globo, é o entrevistado de Danilo Gentili, no The Noite (SBT). O programa vai ao ar nesta quinta (25), a partir da 0h25.

No programa, ele revela que Beiçola, personagem que interpretou por 14 anos, era uma pessoa solitária e muito romântica. “Eu me inspirei no Ronnie Von da época da Jovem Guarda [para compor o personagem]”, diz o ator.

Oliveira conta que até hoje é reconhecido nas ruas pelo personagem Beiçola e algumas pessoas chegam a incomodar com piadas. “Tem pessoas que enchem o saco, tem pessoas que não. O pior que não é na lata, é quando você passa e alguém grita: ‘ô Beiçola’. O pessoal pede pastel.”

O ator falou ainda dos momentos difíceis que passou na vida, como não ter o que comer durante a pandemia de Covid devido a falta de trabalho. Ele teve que contar com ajuda de amigos e uma vaquinha online para arrecadar dinheiro.

“Chega uma hora que você fala: ‘pô, bicho, não sei como as pessoas aguentam nesse estado que estão não sei quantos milhões de pessoas sem trabalho e sem comer’. Eu acho importante você ter o seu trabalho, sua dignidade para poder se alimentar”, afirma.

Com a vaquinha virtual, o ator conta que arrecadou R$ 40 mil, que usou para pagar uma dívida no banco e contas. Ele diz que teve a ajuda de muitos amigos no momento de dificuldade, mas outros nem ligaram.

“Mas eu tenho que agradecer a todos, todas as pessoas, todos os seres humanos que me ajudaram. Eu pretendo sempre voltar a trabalhar, porque trabalho é a única coisa que você tem na sua vida, é o seu valor, é o seu trabalho e é isso que quero na minha vida.”

Atualmente, o ator está no elenco de “O Dono do Lar” (Multishow), série do Maurício Manfrini (Paulinho Gogó). Ele diz que grava os episódios da série no estúdio do Gugu Liberato, em Alphaville, e que o elenco é “maravilhoso”.