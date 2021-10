Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O cofundador do Facebook e principal acionista da empresa, Mark Zuckerberg, perdeu cerca de US$ 6 bilhões apenas nesta segunda-feira (4). O patrimônio do empresário é de US$ 116,8 bilhões, segundo o ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes.

As ações do Facebook tiveram queda de quase 5%, após a revelação da fonte que vazou documentos internos da empresa no fim de semana e com a queda de serviços em escala global que durou quase 7 horas nesta tarde.

As ações do Facebook, que tem quase 2 bilhões de usuários ativos diariamente, abriram em baixa e acentuaram as perdas durante à tarde, fechando em queda de 4,9% na bolsa de Nova York.

Os papéis ficaram no caminho de registrarem o pior dia em quase um ano, em meio a um movimento mais amplo de venda de ações do setor de tecnologia nesta segunda-feira (04).

O Facebook, que é a segunda maior plataforma de publicidade digital do mundo, acumulou perdas de cerca de 545 mil dólares em receita de publicidade apenas nos Estados Unidos por hora durante a interrupção dos serviços, de acordo com estimativas da empresa de medição de anúncios Standard Media Index.

Zuckerberg é agora a sexta pessoa mais rica do mundo. O líder, é o empresário e fundador da Tesla, Elon Musk, que detém US$ 201,2 bilhões. À frente do líder do Facebook ainda estão nomes como Jeff Bezos (Amazon), Bernard Arnault (LVMH), Bill Gates (Microsoft) e Larry Ellison (Oracle).