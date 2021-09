Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Marvel Comics anunciou, nessa sexta-feira (10/9), que Joe Bennet, ilustrador brasileiro conhecido por seu trabalho nos quadrinhos de O Imortal Hulk, foi demitido. O profissional trabalhava na empresa há 25 anos.

O motivo do desligamento não foi divulgado. No entanto, um colega do brasileiro, Al Ewing, declarou em suas redes sociais que não trabalharia mais com ele. Isso por conta de um quadrinho com teor político publicado por Bennet em fevereiro de 2021.

“Esta não foi a primeira vez que tive ciência de um problema com o Joe. Eu tenho falado nos bastidores, mas isso não conforta as pessoas que são as vítimas dessa propaganda brutal”, disse Ewing sobre o quadrinho publicado por Bennet, na edição nº 43 de O Imortal Huck.

