Em live iniciada por Maiara, da dupla com Maraisa, nesta quinta-feira (24/2), Fernando Zor deixou um comentário romântico à cantora e os fãs dos sertanejos estão em polvorosa na web. Um simples “minha vida” foi o suficiente para atiçar aqueles que torcem pelo retorno do casal.

Os dois estão separados desde dezembro de 2021, após uma suposta traição que teria partido do sertanejo. O comentário deixado por Zor na live fez com que muitos desconfiassem de um retorno, ainda não oficialmente confirmado. Vale lembrar que em entrevista ao PodCats, na última segunda-feira (21/2), Maiara foi “cortada” pela irmã” ao lembrar do ex.

