O produtor musical Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, morreu aos 52 anos após um período internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele tratava um câncer no peritônio.

Dudu descobriu o câncer em setembro do ano passado. Antes disso, ele já havia enfrentado um tumor no pâncreas.

