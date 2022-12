Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Museu de Arte e Cultura Popular do Norte do Paraná recebe, a partir do dia 14 de dezembro, o 37º Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho. Na ocasião, serão expostas 26 obras de 15 artistas selecionados e premiados. A exposição seguirá no Museu, localizado no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da Universidade Estadual do Norte do Paraná, até o dia 16 de janeiro de 2023.

O Salão de Artes Plásticas marca a última atividade cultural do ano e ocorre em parceria entre a UENP, Prefeitura de Jacarezinho e o SESC. O evento tem como finalidade a exposição de obras que oferecem ao público a possibilidade de contato com expressões artísticas que expressam, por meio da singularidade de cada artista, múltiplas visões de mundo.

A solenidade de abertura acontece a partir das 19h, com apresentação musical do Maestro César Casagrande. O Museu de Arte e Cultura Popular do Norte do Paraná fica na Avenida Marciano de Barros, nº 700, Bairro Estação, em Jacarezinho..