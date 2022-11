Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O médico paranaense Raphael Silva, viralizou nas redes sociais ao ser convidado para subir ao palco da banda The Killers no último sábado (12), no Allianz Parque, em São Paulo. Silva é de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, e esteve no show acompanhado da esposa.

Ele foi escolhido pelos artistas para tocar a música “For reasons unknown”. O médico compartilhou o momento em suas redes sociais. “Experiência incrível! Muito obrigado”, escreveu Raphael.

Veja os vídeos: