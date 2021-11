Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Natal Palácio Iguaçu, em Curitiba, estreou nesta sexta-feira (19), sob os olhares atentos e encantados de milhares pessoas. O clima natalino tomou conta da multidão, que acompanhou a apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) e corais da Copel e Sanepar, além da participação da dupla César Menotti e Fabiano. A exibição ainda contou com projeções mapeadas em 3D na fachada do Palácio e queima de fogos de artifício.

“Estamos dando a largada para as festividades de Natal no Paraná com essa apresentação linda e inédita no Palácio Iguaçu”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Após meses de muita aflição, tristeza e distanciamento de quem amamos, nada melhor do que celebrar o renascimento pós-pandemia com uma grande confraternização, tomada de esperança e fé, que são os combustíveis da vida”.

O espetáculo de cores, luzes e músicas segue até 18 de dezembro e pode ser assistido gratuitamente sempre às sextas-feiras e sábados, a partir das 20h, na sede do Poder Executivo. O evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Comunicação Social e Cultura e da Governadoria, em parceria com a Prefeitura de Curitiba e a Renault do Brasil, e integra os festejos natalinos da Capital paranaense.

O governador afirmou que o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Paraná diminuiu significativamente os indicadores da pandemia no Estado, permitindo a retomada dos concertos de Natal. “Esperamos ter um final de ano muito mais feliz e tranquilo”, afirmou.

“A vacina tem demonstrado que é a solução para o enfrentamento da Covid-19. O Paraná, em parceria com as secretarias municipais de saúde, tem feito um forte trabalho nesta área e mantido a vacinação dentro do cronograma estabelecido. Com isso, o cenário melhorou consideravelmente e está mais favorável, permitindo, com cuidados, que as famílias possam se reunir novamente para os festejos natalinos. Uma grande alegria para todos nós”, reforçou o governador.

COMPARTILHAR – O secretário estadual da Comunicação Social e da Cultura, João Evaristo Debiasi, destacou que o Natal Palácio Iguaçu oferece entretenimento cultural de qualidade para os paranaenses. “É uma enorme satisfação promover para a sociedade um encontro natalino com a primeira e maior orquestra pública mantida pelo Governo do Estado e com os corais tão tradicionais do Paraná”, disse Debiasi.

“O Natal é tempo de família, de união e de compartilhar os momentos com as pessoas que participam de nossas vidas. E nada melhor que um espetáculo dessa grandiosidade para oferecer essa oportunidade à população”, salientou o secretário.

REPERTÓRIO – A apresentação conta com 64 cantores, sendo 32 do coral da Copel e 32 da Sanepar. Com duração de aproximadamente uma hora por exibição, o repertório da Orquestra Sinfônica do Paraná, como informou a superintendente-geral da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, concentra-se em músicas clássicas, natalinas e tradicionais da MPB.

“O repertório tão natalino, emocionante e tão acessível a todos nos lembra que é tempo de compartilhar experiências e retomar aos poucos o contato com quem amamos. Esse encontro entre a Orquestra e os corais da Sanepar e da Copel ficará em nossas memórias tanto por trazer o melhor da nossa Cultura aos paranaenses quanto por todo o simbolismo que carrega”, disse a superintendente.

De Natal (pastoril Alagoano), Natal das Crianças, A Paz, Vem Chegando o Natal, Aquarela, Carrol Of The Bells Rock, Jingle Bell Rock, All I Want For Christmas Is You, Superfantástico (Balão Magico), Feliz Natal (Feliz Navidad) e Bicho do Paraná, de João Lopes.

As músicas têm arranjos feitos por Alexandre Brasolim, maestro da OSP e músico violinista, e de Dirceu Saggin, produtor musical. Segundo Saggin, as escolhas das canções passam pelos cantos natalinos e sucessos da música brasileira e internacional, que transmitem mensagens de afeto, esperança e otimismo. “A ideia de reunir estas instituições do Paraná e fazer do Palácio Iguaçu uma TV gigante é genial”, destacou Saggin.

SOLIDARIEDADE – Os paranaenses também podem doar brinquedos novos, que serão entregues a crianças em situação de vulnerabilidade social do Estado. Duas Tendas da Solidariedade estão montadas no local para a arrecadação dos itens.

A ação faz parte da campanha Natal Solidário Paraná, idealizada pela Superintendência Geral de Ação Solidária e pela presidente do Conselho de Ação Solidária do Paraná, a primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa.

“Com união, parceria e comprometimento, vamos juntos fazer a diferença no Natal de muitas famílias paranaenses. Precisamos de cada doação, para que essa mobilização seja possível. Desejamos que todos possam sentir o espírito natalino, e lembrar o verdadeiro sentido dessa data, onde o amor, a união e os valores familiares são nossos bens mais importantes”, afirmou Luciana.

Os brinquedos arrecadados serão distribuídos para os municípios paranaenses conforme os critérios estabelecidos pela Superintendência da Ação Solidária, para então serem entregues às crianças.

PRESENÇAS – Participaram do evento o vice-governador Darci Piana; o presidente da Renault no Brasil, Ricardo Gondo; a presidente do Tribunal de Justiça do Trabalho, desembargadora Ana Carolina Zaina; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Titio Campos de Paula; o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador José Laurindo de Souza Netto; o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Fabio de Souza Camargo; o procurador-geral de Justiça do Paraná, Gilberto Giacoia; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; deputados federais, deputados estaduais, secretários de Estado, vereadores e demais autoridades.