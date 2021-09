Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Zé Neto, da dupla com Cristiano, está pagando uma promessa. O sertanejo saiu em romaria, nesta terça-feira (28/9), de Londrina, no Paraná, em direção ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. O percurso entre as regiões, que é de 1.180 quilômetros, está sendo feito em cima de um burro.

O santuário é o maior templo católico do país e o segundo maior do mundo, só perdendo para o Vaticano. Tem mais de 143 mil m² e recebe anualmente cerca de 12 milhões de fiéis da santa que dá nome ao lugar.

Além das tradicionais missas, os visitantes podem conferir a estátua de Maria, com 37 metros de altura do chão, o Campanário com 12 sinos, o Museu Nossa Senhora Aparecida, a Capela da Ressurreição e a Casa das Velas, entre outros locais muito simbólicos para os fiéis.

