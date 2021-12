Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Raul Gazolla será o próximo participante de Sensacional, que vai ao nesta quinta-feira (2/12), às 22h30, programa comandado por Daniela Albuquerque na RedeTV!. Na entrevista, ela relembrou os quatro infartos que teve após o assassinato de sua esposa, Daniella Perez, em 1992, e o medo de morrer “anônimo”.

Ele abriu o jogo sobre a sua maior preocupação naquele momento. O famoso ainda contou em detalhes sobre o que mais lhe trouxe preocupação. “A Hebe [Camargo] tinha acabado de morrer. Eu estava no hospital, segurei a mão do médico e falei: ‘Irmão, eu não posso morrer agora, se não vou morrer no anonimato (…) Eu quero morrer com destaque”, relembrou o ator.

Ele ainda contou que não acreditou que estivesse infartando. “Não havia comido o dia inteiro, achei que fosse falta de glicose no corpo”, explicou ele.

