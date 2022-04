Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Boas notícias sobre a evolução do quadro de saúde de Rodrigo Mussi. Segundo Diogo, irmão do ex-participante do Big Brother Brasil 22 (Globo), ele já está de pé e dando os primeiros passos com ajuda de enfermeiros.

Também já não necessita mais de tubo de oxigênio para respirar e segue evoluindo. “Ele está falando com certa dificuldade e em breve terá alta da UTI. O Rodrigo renasceu”, postou ele no Instagram.

A Polícia Civil afirmou que abriu inquérito para investigar o acidente, e o motorista, que prestou depoimento, poderá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Em entrevista ao Bom Dia SP (Globo), no dia do acidente, o motorista chegou a dizer que teria dormido no volante no carro de aplicativo.

Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas.