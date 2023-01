Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Notícia maravilhosa para os fãs do filme Titanic, grande clássico do cinema. A 20th Century Studios anunciou que esse sucesso de todos os tempos será relançado em formato 3D e 4K para celebrar os 25 anos da produção.

O longa, dirigido por James Cameron, o mesmo de Avatar, ocupa a terceira colocação das maiores bilheterias de todos os tempos. Não tem quem não tenha assistido mais de uma vez essa linda obra.

Agora, com a versão atualizada e remasterizada em 3D 4K HDR, os espectadores vão viver uma experiência de qualidade muito maior. “Uma história de amor que nunca envelhece”, publicou a 20th Century Studios. A reestreia já tem data: 9 de fevereiro. (assista novo trailer abaixo)

O filme de maior sucesso

Titanic foi lançado nos cinemas em 1997 e conta a história de amor entre Rose e Jack – estrelado por Kate Winslet e Leonardo DiCpario – no navio verídico Titanic que afundou em 1912.

O longa foi um sucesso para todas as idades, onde muitos se emocionaram e até mesmo se indignaram com o final dessa emocionante e polêmica história de amor.

Titanic faturou US$ 2.2 bilhões nos cinemas mundiais e ganhou 11 estatuetas do Oscar, incluindo melhor filme e melhor direção para James Cameron.

Caso real

O filme Titanic foi inspirado no naufrágio mais famoso da história. Na madrugada do dia 14 para 15 de abril em 1912, o maior transatlântico da época se chocou com um iceberg no Atlântico Norte e afundou em três horas.

Foram 1.517 pessoas mortas e 706 sobreviventes – dos 2.223 passageiros e tripulantes – de acordo com o relatório do Senado dos Estados Unidos sobre o desastre.

Os destroços do navio foram procurados por várias décadas até serem encontrados em 1º de setembro de 1985, a 3.843 metros de profundidade.

Até hoje, a estrutura do navio continua no fundo do mar no sudoeste da ilha de Terra Nova, no Canadá.

Confira o novo trailer: