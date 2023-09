Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, promoverá, nos dias 27 e 28 de outubro, o 1º Encontro de Escritores e Escritoras do Norte do Paraná. O evento acontecerá no Auditório do PDE e no Parque Universitário da Ciência, Cultura e Inovação da UENP, ambos em Jacarezinho. As inscrições para o evento vão até 26 de outubro.

De acordo com o diretor de Cultura da UENP, James Rios de Oliveira Santos, a realização do 1º Encontro de Escritores e Escritoras do Norte do Paraná é um passo importante para fortalecer a cena literária regional e promover o intercâmbio de conhecimento entre autores locais e profissionais do mercado editorial. “A UENP, por meio da PROEC, está empenhada em apoiar e incentivar a produção literária na região, proporcionando um espaço onde as vozes literárias do Norte do Paraná possam florescer e prosperar”, acrescenta.

O chefe da Divisão de Assuntos Culturais da UENP, Ricardo André Ferreira Martins, explica que o principal objetivo do projeto é promover um espaço de diálogo, reflexão e produção literária, a fim de valorizar a cultura local e o fortalecimento da identidade regional. “A literatura paranaense tem importante papel na cultura brasileira e muito reflete a diversidade cultural, social e histórica do nosso Estado”, destaca.

O evento contará com a palestra intitulada “Mercado editorial: caminhos para a publicação”, ministrada por renomados nomes do mercado editorial brasileiro, tais como Eduardo Lacerda, da Editora Patuá, de São Paulo; Daniel Zanella, do Suplemento Literário Relevo, de Curitiba; e Thiago Alves Valente, ex-editor chefe da Editora da UENP, que compartilharão suas experiências e insights sobre os desafios e oportunidades do mercado editorial. “Esta palestra será uma oportunidade única para escritores e aspirantes a escritores explorarem os bastidores do mundo da publicação”, comenta Ricardo.

Já no dia 28, pela manhã, os participantes terão a oportunidade de estar em um encontro mais intimista no Café Literário, com início às 9h no Parque da UENP. O momento de confraternização contará com a presença dos palestrantes da noite anterior, além de Flávio Mello, diretor de Cultura de Siqueira Campos e editor do Suplemento Literário A Gralha. “O Café Literário proporcionará um ambiente descontraído para que os participantes possam trocar ideias, fazer perguntas aos especialistas e estabelecer conexões com outros escritores e entusiastas da literatura”, completa o professor.