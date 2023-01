Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ano novo, viagem nova e vários feriados prolongados! Já pensou em conhecer novos lugares para se divertir e relaxar um pouco dessa vida corrida que levamos?

2023 terá 2 feriados nacionais caindo em dia de sexta-feira. Outros 2 em segunda-feira e 5 deles serão em dia de quinta-feira, ótimo para quem puder emendar.

Tem ainda os dias de ponto facultativo, que variam de acordo com cada região, como o Dia do Professor, Dia do Servidor Público e Dia da Consciência Negra (veja tabela abaixo)

Feriados prolongados

Carnaval, Semana Santa e Corpus Christi sempre são feriados prolongados.

Além deles, no calendário de feriados 2023, será possível emendar também os feriados de

Tiradentes (21 de Abril)

Dia do Trabalho (1º de Maio)

Dia da Independência (7 de Setembro)

Dia de Nossa Sra. Aparecida (12 de Outubro)

Dia de Finados (2 de Novembro) e o

Natal (25 de Dezembro)

Programe sua viagem

Como a gente sabe, viagem programada com mais antecedência fica mais barata. Então para economizar pense já para onde quer viajar neste ano e comece a pesquisa.

Se preferir fazer pela internet, o site 123 Milhas é conhecido por ter passagens com melhores preços.

Tem ainda o Decolar.com, que se diz a maior agência de viagens online do Brasil.

E a CVC, a mais antiga agência de turismo, que geralmente tem pacotes de viagem, hospedagem, passagens aéreas, ingressos e aluguel de carro!

Outras opções para pesquisar e buscar melhores preços são a Trivago e a ViajaNet.

Aproveite e viaje!

Viajar não é esbanjar, é investir em você!

Conhecer novos lugares, sabores e pessoas ajuda a melhorar o astral e também a voltar renovado para o seu dia a dia depois do passeio.

Fora a questão cultural. Depois de uma boa viagem ninguém volta do jeito que era. Sempre traz algo a mais no currículo da vida!

Pense nisso e boa viagem!