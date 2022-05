Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A inglesa Frances Connolly, de 55 anos, contou que desde que ganhou na loteria uma verdadeira fortuna não consegue deixar de ajudar o próximo. Olha a empatia dela! A mulher já doou metade do prêmio que ganhou!

Em 2019, ela faturou um prêmio de £ 115 milhões da Loteria Nacional – mais de R$ 600 milhões e abriu fundações para distribuir o dinheiro a quem precisa.

A ex-assistente social e professora disse que ajudar aos outros “dá um zumbido e é viciante”. “Estou viciada nisso agora”, afirmou.

Feliz em ajudar quem precisa

Desde que recebeu o prêmio, Frances criou duas fundações de caridade. Uma leva o nome da mãe dela, que já faleceu, a Kathleen Graham.

A inglesa também criou o PFC Trust, que apoia jovens cuidadores locais, idosos e refugiados na Inglaterra.

Ela também apoia grupos comunitários locais que ajudam as pessoas a conseguir emprego, apoiam refugiados e jovens cuidadores e fornecem tablets para idosos para que eles possam se conectar com as famílias que moram longe.

Nada de luxo

E quem pensa que Frances leva uma vida luxuosa, se engana!

Ela recusa a ideia de gastar dinheiro em luxos, como iates. Frances diz que ouviu relatos de alguém que gastou £ 25.000 em uma garrafa de champanhe e isso a fez pensar que o dinheiro poderia ter ajudado um jovem a comprar uma casa.

E ao ser questionada por que ela estava feliz em dar tanto, a resposta é direta:

“Por que você não faria isso? Eu fiz isso toda a minha vida.” “Eu teria sido uma milionária de qualquer maneira se eu pegasse de volta todo o dinheiro que doei ao longo dos anos.”

Doação com planejamento

E Frances explicou que não faz as doações sem planejamento. O marido dela, Patrick, fica responsável por administrar todas as ações beneficentes da esposa e a apoia em tudo.

“Ajudar aos outros, seja com dinheiro ou com tempo de voluntariado, elevou o ânimo das pessoas durante o bloqueio da pandemia”, explica Patrick.

Fortuna

Frances venceu o Euromilhões de 2019 e, na época, distribuiu pacotes de dinheiro para amigos e familiares usando uma lista que ela preparou antes de vencer, pois acreditava que isso aconteceria.

O casal que tem três filhas comprou uma casa de seis quartos no condado de Durham após a vitória, como sua maior despesa.

Com informações de Sunny Skyz