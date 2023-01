Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta sexta-feira (20), quem está no litoral paranaense poderá assistir de forma gratuita o show do cantor Leonardo. Além do sertanejo, a estrutura montada nas areias de Matinhos, receberá a dupla George Henrique & Rodrigo, no sábado. Já, o palco de Pontal do Paraná, será do Bruno & Barreto, na sexta, e Trio Parada Dura, no sábado.

Iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil, os shows, que iniciaram no dia 06 de janeiro, estão reunindo milhares de veranistas que estendem o dia na praia para ouvir boa música. Os shows têm entrada gratuita e a agenda completa pode ser conferida no site www.verao.pr.gov.br. A programação começa às 20 horas no palco, com animação e recreação.

Nos próximos finais de semana, o palco será Fernando & Sorocaba, Guilherme & Santiago, banda Ara Ketu, Pedro Paulo & Alex, João Bosco & Vinícius e Maria Cecília & Rodolfo.