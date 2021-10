Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um requerimento de passaporte do astro Michael Jackson datado do início dos nos 1990 foi encontrado e colocado à venda em um site pelo equivalente a R$ 413 mil. Segundo o TMZ, o site Moments in Time apresentou em seu acervo o requerimento do cantor que mostra alguns dados particulares além de foto oficial.

Nele, é possível ver a grande assinatura que Jackson usava, data e local de nascimento, endereço do artista na ocasião e a profissão que ele costumava identificar como “artista”. Michael havia perdido seu passaporte original.

Aparentemente, o documento e algumas fotos permanecem intactos mesmo com o decorrer dos anos.

Em setembro, outro objeto de Michael Jackson entrou em pauta. As luvas do cantor Michael Jackson vão ajudar a pagar vacinas contra Covid-19 na Guiné Equatorial, segundo comunicado na segunda-feira (20) do Departamento de Justiça dos EUA. Elas foram apreendidas com outros bens do vice-presidente da Guiné Equatorial Teodorin Nguema Obiang Mangue.

No total, foram confiscados US$ 27 milhões (R$ 143 milhões) que correspondem a veículos de luxo e o par de luvas revestidas de joias usadas por Michael Jackson. O acessório do cantor está avaliado em US$ 275.000 (R$ 1,4 milhão).

A decisão vem após um acordo de confisco de 2014 entre os EUA e Obiang, que é acusado de adquirir ativos no país com ganhos ilícitos. Ele contestou as reivindicações.

Parte do valor apreendido será destinado para a compra e distribuição das vacinas contra Covid no país centro-africano.

O restante será repassado para uma instituição de caridade com sede nos Estados Unidos “para a compra e distribuição de remédios e suprimentos médicos em toda a Guiné Equatorial”, disse o juiz departamento de Justiça.

Michael morreu em junho de 2009 aos 50 anos. Segundo o Instituto Médico Legal de Los Angeles, nos Estados Unidos, que confirmou a morte, Jackson sofreu uma parada cardíaca.