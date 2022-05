Whindersson para show em Paris e faz plateia cantar Baby Shark para acalmar criança que chorava

Pais agradecem em post

Na conta a mãe de Isabela comentou sobre o ocorrido.

“Foi muito bom o show do Whindersson e Isabela chamou a atenção. Ele cantou Baby shark pra ela e mandou a galera cantar junto também”, disse no perfil.

Pelo Twitter, Ian justificou o episódio ao humorista e disse que a filha “estava um pouco enjoada com sono”. “Eu sei que a situação era chata e algumas pessoas na fileira da frente estava reclamando, mas o Whindersson foi super compreensível e deu um show”, escreveu o homem em resposta ao humorista.

Bebês são benvindos no show

Preocupados com incomodar outras pessoas, é comum mães e pais evitarem espaços de entretenimento enquanto os filhos estão na infância. Whindersson deixou claro que eles não deveriam se preocupar com isso no show dele.

“Não foi nada chato irmão, que isso, todo mundo tem o direito de sair e se divertir, cuidar de bebês de colo não é uma coisa fácil, mas no meu show vocês não precisam se preocupar em me atrapalhar, pelo contrário, sejam bem-vindos”, pontuou o humorista.

“Já éramos fãs dele e vendo a humildade com que ele tratou a situação, só sentimos gratidão em nosso coração e mais amor. Whindersson você é luz! Obrigada”, escreveram os pais na conta do Instagram ao repostarem o vídeo do momento.

Veja a postagem da mãe da Isabela e o vídeo com o momento lindo de #babyshark do humorista demonstrando empatia com os fãs:

Com informações do Correio Braziliense