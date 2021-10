Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A apresentadora Xuxa criticou Zé Neto na postagem de Luisa Mell, em resposta ao cantor: “Ou leva ele, o bichinho, nas costas… aí sim é pagar promessa”.

A ativista da causa animal ficou revoltada quando soube que Zé Neto está pagando promessa em cima de um burro, no Paraná. O sertanejo, da dupla com Cristiano, saiu de Londrina e está a caminho do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP).

Luisa, que inicialmente fez a crítica por vídeos nos stories do Instagram, publicou também um vídeo no feed depois do sertanejo rebater mostrando as boas condições de seus animais.

Luisa Mell mandou um recado na quarta-feira, 29, para o cantor: “Juro, não dá para acreditar. Não foi você quem fez a promessa? Ajoelha no milho, vai andando. Não consigo entender esse negócio”, criticou. “Zé Neto, sério, vai você andando, vai de bicicleta, isso sim é pagar promessa! O burro não tem nada a ver com isso, cara. Você tem que dar exemplo.”

Em resposta, o sertanejo publicou também nos stories: “E você, Luísa Mell, cuidado com o que você posta, tá? Porque tudo que você tá postando cabe um processo gigantesco contra você. Eu não maltrato animal. Eu duvido animal mais bem tratado do que os que estão fazendo a romaria. Inclusive, nessa romaria, não vou te desejar mal, vou rezar por você, porque você é uma pessoa que precisa de ajuda. Apoio muito as coisas que você faz, mas, antes de você postar, presta atenção”, disse.

A ativista respondeu que também vai rezar para que Zé Neto entenda o que ela disse. “Eu acredito que você está com veterinário, está trocando de bichos, mas você tem ideia do seu poder? De quantas pessoas você influencia, vão ver você fazendo isso e vão fazer igual, e vão maltratar o bicho?”, afirmou.

A apresentadora sugeriu que ele use seu dinheiro e sua fama para ajudar os animais e as pessoas. “Se você quiser visitar os cavalos que eu pego, resgatados de maus tratos, em condições terríveis, vai ser muito bacana”, convidou Mell.