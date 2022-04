Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Zé Neto, da dupla com Cristiano, falou pela primeira vez em uma entrevista exclusiva a Leo Dias, sobre a espetacularização do velório de Marília Mendonça (1996-2021). Para ele, inclusive, alguns artistas presentes no local se aproveitaram do momento para se promover de alguma forma. O desabafo do sertanejo na conversa gravada em sua casa, localizada em São José dos Campos, vai ao ar nesta quinta-feira (28/4), no canal do portal Metrópoles no YouTube.

“Eu tenho uma foto no carro, eu dirigindo, o Cristiano e a Marília dormindo bâbeda, atrás do carro. É porque a gente teve essa conexão, a gente sempre teve essa amizade. Eu vi, e me perdoe até palavreado e eu respeito todo mundo, mas eu vi muitos artistas que não tinham essa mesma proximidade, usar isso de uma forma como palco, usar o velório como palco. Eu respeito todo mundo, mas eu não achei legal”, expressou Zé Neto

