Mais de 30 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de outros auxílios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) terão acesso ao 13º salário mais cedo em 2022. O governo federal decidiu antecipar a liberação dos valores assim como fez nos últimos dois anos.

O depósito da primeira parcela começa na próxima segunda-feira, 25, e termina no dia 6 de maio. Já a segunda sai entre os dias 25 de maio e 7 de junho.

O 13º salário é um direito de segurados do INSS que recebem aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão.

Por outro lado, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros programas assistenciais não recebem o abono anual. Ou seja, ele é exclusivo para quem contribuiu com a Previdência Social.

Vale destacar que o adiantamento não é opcional. Ele ocorrerá de forma automática para todos os segurados, sem necessidade de solicitação prévia. Também é importante lembrar que na segunda parcela podem haver alguns descontos, como o Imposto de Renda.

Calendário do 13º salário do INSS

O INSS divide os segurados em dois grupos: os que recebem um salário mínimo e os que ganham acima do piso salarial. Confira o calendário das duas parcelas da antecipação do 13º salário:

1ª parcela para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício 1 – 25/4

Final do benefício 2 – 26/4

Final do benefício 3 – 27/4

Final do benefício 4 – 28/4

Final do benefício 5 – 29/4

Final do benefício 6 – 2/5

Final do benefício 7 – 3/5

Final do benefício 8 – 4/5

Final do benefício 9 – 5/5

Final do benefício 0 – 6/5

1ª parcela para quem recebe acima de um salário mínimo

Final do benefício 1 e 6 – 2/5

Final do benefício 2 e 7 – 3/5

Final do benefício 3 e 8 – 4/5

Final do benefício 4 e 9 – 5/5

Final do benefício 5 e 0 – 6/5

2ª parcela para quem recebe um salário mínimo

Final do benefício 1 – 25/5

Final do benefício 2 – 26/5

Final do benefício 3 – 27/5

Final do benefício 4 – 30/5

Final do benefício 5 – 31/5

Final do benefício 6 – 1º/6

Final do benefício 7 – 2/6

Final do benefício 8 – 3/6

Final do benefício 9 – 6/6

Final do benefício 0 – 7/6

2ª parcela para quem recebe acima de um salário mínimo

Final do benefício 1 e 6 – 1º/6

Final do benefício 2 e 7 – 2/6

Final do benefício 3 e 8 – 3/6

Final do benefício 4 e 9 – 6/6

Final do benefício 5 e 0 – 7/6