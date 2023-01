Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento nessa área começam o ano com a oferta de 6.508 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 1.457 oportunidades. Além da chance de começar o ano com novo emprego, procurar um desses locais é uma oportunidade para atualização do currículo, conseguir uma nova entrevista de emprego e se apresentar aos segmentos da economia.

O volume mais significativo está na Região Metropolitana de Curitiba (1.801), com 327 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo e 213 para auxiliar de linha de produção. Também há 150 vagas para operador de telemarketing receptivo e 61 para auxiliar de cozinha.

Na sequência, aparece a regional de Toledo, com 1.210 vagas. Auxiliar de linha de produção é o segmento com mais postos de trabalho abertos – são 284. Depois aparecem abatedor de aves, com 100 postos, auxiliar de limpeza, com 95, e operador de processo de produção, com 50.