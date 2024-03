Imagens de unidades do Burguer King (BK) com avisos de que a “promoção do calvo” esgotou em estoque viralizaram nas redes sociais nesta quinta-feira (28), um dia após o início da ação. A promoção ‘calvície drive-thru’ iniciou nesta quarta-feira (27) e vai até domingo (31).

Segundo o BK, os clientes “calvos” devem se apresentar no Drive-Thru da rede para conseguir, de graça, um lanche do cardápio, o Whopper.

Com o sucesso da promoção, o tema virou meme nas redes sociais: “só tem eles, zeraram o estoque!”, disse uma internauta. “Se o BK tivesse feito a promoção para homens acima dos 30 e com cabelo, não tomaria esse prejuízo”, brincou outra pessoa. “Os calvos vão dominar o mundo”, comemorou ainda outro internauta.

A promoção é válida para mais de 200 lojas, incluindo unidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná. Clique aqui para ver todos os locais e endereços.