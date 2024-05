Com o prazo até a próxima sexta-feira (31), quase 50% dos microempreendedores individuais (MEI) ainda não enviaram a declaração anual. De acordo com a Receita Federal, 50,33% dos MEI do Brasil enviaram o documento até as 11h desta quarta-feira (29).

O prazo de entrega é o mesmo do fim da entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Mesmo os profissionais autônomos que já enviaram a declaração do Imposto de Renda devem enviar a declaração anual de MEI.

Para os profissionais que encerraram as atividades como MEI, também é necessário enviar o documento. Entretanto, é preciso escolher a opção “declaração especial” na página do Simples Nacional.

Na declaração anual de MEI, é necessário informar a renda bruta total obtida com a atividade no ano de 2023. No caso do empreendedor que não faturou, deve preencher o valor em R$ 0,00 e concluir a declaração.