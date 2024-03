A Receita Federal liberou o sistema do Imposto de Renda 2024, na manhã desta terça-feira (12). Os contribuintes que precisam declarar o imposto neste ano já podem realizar o download do programa em seus computadores.

A Receita Federal antecipou a liberação do sistema, que estava prevista apenas para o dia 15 de março, quando se inicia o período de envio das declarações. Veja um passo a passo de como baixar o programa e realizar a declaração.

Como baixar o programa do Imposto de Renda 2024?

Primeiramente, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, por meio deste link. Na página, é necessário escolher o sistema operacional do computador. As opções são: Windows, Linux e MacOS.

Após selecionado o arquivo correto, é preciso esperar o download ser finalizado. Quando o arquivo estiver disponível na aba “downloads”, basta clicar no ícone e realizar a instalação do programa do Imposto de Renda 2024.

Para acessar o sistema, é necessário entrar com uma conta do “Gov.br”.

Posso fazer a declaração do imposto?

Apesar do sistema estar disponível a partir desta terça-feira (12), o contribuinte pode enviar a declarações do Imposto de Renda de 2024 apenas a partir da próxima sexta-feira (15).

Cidadãos que possuem um conta Gov nível prata ou ouro, poderão usufruir do pré-preenchimento da declaração, que preenche o documento com os dados disponíveis no sistema da Receita Federal.

Aqueles que realizarem o preenchimento da declaração antes do dia 15 de março, precisam retornar ao sistema para confirmar a entrega do documento.