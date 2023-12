Com o passar dos anos, uma preocupação torna-se constante entre os pais: o que fazer para evitar depender dos filhos na velhice? A boa notícia é que dá para começar a se planejar para que isso não aconteça.

Especialistas garantem que se organizar financeiramente é uma parte muito importante nesse processo. E conhecer todos os direitos as leis garantem faz toda diferença na hora de começar a se planejar.

Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida do brasileiro atingiu os 76,6 anos agora em 2023. De acordo com o mesmo estudo, em 7 anos, em 2030, o Brasil terá 41,5 milhões de idosos.

Guardar R$ 100 por mês

Para planejar a aposentaria e consequentemente a velhice, é preciso rever os gastos e o padrão de consumo atuais. A partir daí, começar a separar reservas, ou seja, guardar dinheiro.

Uma alternativa é sempre pensar em poupar pelo menos R$ 100 por mês para ter uma reserva de emergência.

A pergunta que deve nos guiar para não depender dos filhos na velhice é: “Qual o padrão de vida quero ter na terceira idade?”.

Com a questão em mente, é possível definir o modelo de padrão de vida na velhice.

5 Dicas

Para os especialistas, quanto mais cedo a pessoa começar o planejamento e a organização, melhor será a vida na velhice e menor sua preocupação com o futuro em família.

A seguir, as 5 principais dicas

Planejar a aposentadoria Definir o padrão de vida que deseja ter na terceira idade Organizar sua vida financeira Construir uma reserva financeira e começar a poupar agora Investir em meios que rendam ganhos extras para o idoso além da aposentadoria

Valor da aposentadoria é baixo

No país, pelo menos 37,5 milhões são aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), recebem o mínimo de R$ 1.320,00 e o teto máximo é de R$ 7.507,49.

Porém, os dados mostram que um percentual mínimo de beneficiários do INSS consegue receber o teto pago, portanto, os demais têm de lidar com as dificuldades do orçamento apertado.

Investir com planejamento

É importante, segundo os especialistas, investir em meios que rendam ganhos para o idoso, algo que não seja tão atingido pela alta da inflação e, principalmente, que o investimento esteja disponível para ser usado a qualquer momento.

O importante é agir e planejar a partir de agora.

É fundamental ter em mente que o foco é manter a qualidade de vida no futuro.