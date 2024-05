Mais de 300 lideranças do setor industrial e de instituições parceiras da região Norte, além de autoridades políticas, participaram nesta sexta-feira (3), em Londrina, do evento de lançamento do Fórum Permanente Regional da Indústria, promovido pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep). Durante o encontro, os participantes apontaram as questões prioritárias que, em sua opinião, precisam ser solucionadas para alavancar o desenvolvimento industrial da região. Inovação, empregabilidade e infraestrutura foram os três temas mais votados. Também foi instalado o Conselho Regional da Fiep, que vai ampliar a representatividade da indústria do Norte do Estado.

Confira a galeria de fotos do evento

O evento foi realizado no Centro de Eventos Aurora Shopping. O presidente do Sistema Fiep, Edson Vasconcelos, destacou que a criação dos Fóruns Regionais é uma iniciativa da atual diretoria para interiorizar as ações da entidade. “Essa é uma das grandes propostas dessa nova diretoria. Queremos interiorizar a Fiep com um grande objetivo: trazer política pública industrial como um tema a ser debatido pelos municípios e pelo próprio Estado”, explicou.

Ele afirmou, ainda, que os Fóruns têm a intenção de discutir as peculiaridades de cada região no que se refere ao desenvolvimento industrial, assim como, dentro de cada regional, identificar potencialidades específicas de cada município. “Nosso objetivo aqui também é fazer com que a comunidade – os políticos, a sociedade organizada e a opinião pública qualificada – perceba a importância da indústria para a economia”, disse.

Perfil da indústria

Na ocasião, foi apresentado um perfil da indústria do Norte do Estado – área que tem municípios como Londrina, Arapongas, Cambé, Rolândia e Apucarana entre os mais industrializados. Respondendo por 21% do PIB regional – abaixo da média estadual, que é de 27% –, a indústria gera mais de 145 mil postos de trabalho na região, tendo entre os principais empregadores os setores de abate de suínos e aves, fabricação de móveis, confecção de peças de vestuário, construção de edifícios e fabricação de produtos alimentícios.

Em termos de crescimento do PIB industrial, entre 2011 e 2021 a região demonstrou uma evolução abaixo de outras localidades. Enquanto o valor gerado pelo setor no Norte do Estado cresceu 84% nesse período, nos Campos Gerais o aumento foi de 158% e, no Oeste, de 171%. Para a Fiep, isso demonstra que ainda há um grande potencial para o desenvolvimento do parque industrial regional.

Prioridades

Vice-presidente do Sistema Fiep e presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná (Sinduscon), Célia Catussi destacou que principalmente as questões ligadas à infraestrutura e à inovação, que estiveram entre as votadas pelos participantes do evento, são as mais latentes para o desenvolvimento industrial da região. “Observamos que o Norte é carente principalmente na infraestrutura, nossos modais de transporte ainda estão bem deficientes”, disse. “Londrina e região também têm uma perspectiva muito grande em relação à inovação, então é uma oportunidade colocar o nosso radar nessa área”, completou.

A partir dos próximos meses, a Fiep organizará oficinas temáticas para aprofundar o debate em busca de soluções para esses e outros assuntos que impactam na atividade industrial. Para Célia, essa iniciativa vai contribuir com importantes informações para direcionar o crescimento da indústria regional. “Recebo o Fórum com muita expectativa de termos informações para entendermos como o Norte está em relação à indústria. É um momento de oportunidade para melhorar e fazer crescer a indústria na região”, afirmou.

Os participantes também votaram em quais aspectos consideram mais relevantes para serem aprimorados em âmbito municipal para que a indústria possa se desenvolver adequadamente. As três áreas mais indicadas foram: planos de atração de investimentos, incentivos fiscais e criação de parques industriais.

Para o industrial Valter Luiz Orsi, ex-presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos do Norte do Paraná (Sindimetal Norte), a instalação de parques industriais pode estimular a atração de investimentos para os municípios. “Um parque industrial é uma alavanca, ele estimula a recepção de novas indústrias”, afirmou. “Tenho certeza de que, com o Fórum, vamos ter bastante subsídio para ajudar não só Londrina, mas até mesmo as cidades pequenas, para que isso aconteça”, acrescentou.

Conselho Regional

Durante o evento desta sexta, Valter Orsi foi empossado como coordenador do Conselho Regional da Fiep no Norte do Estado. O grupo terá a missão de liderar os debates sobre as demandas da região, aumentando a representatividade da Federação junto à indústria local.

Também foram nomeados, como integrantes do Conselho, Carmen Lúcia Izquierdo Martins, Célia Catussi, Elizabete Ardigo, Guilherme Hakme, Irineu Munhoz, Itamar Carlos Ferreira, José Carlos Bittencourt, José Lopes Aquino, Lucio Kamiji, Marcus Vinícius Gimenes, Ricardo Candido da Silva, Vicente Roque da Rosa Filho, Devanir Martins da Costa, Victorio Gomieiro Neto e Tarcizo Messias dos Santos.

Parcerias e presenças

Na região Norte, o Fórum Regional da Indústria conta com os apoios do Sebrae/PR; da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap); das Coordenadorias das Associações Comerciais e Industriais do Norte do Paraná (Cacinp) e do Norte Pioneiro do Paraná (Cacenorpi); da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil); das Associações dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), do Norte Pioneiro (Amunorpi), do Norte do Paraná (Amunop) e do Vale do Ivaí (Amuvi); e do governo do Estado, por meio das secretarias da Indústria, Comércio e Serviços, do Planejamento e do Trabalho, Qualificação e Renda.

O evento de lançamento contou com as presenças, entre outras autoridades, do secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, que fez uma apresentação sobre ações do governo do Estado voltadas para o desenvolvimento industrial. Também participaram o deputado federal Diego Garcia, os deputados estaduais Luiz Claudio Romanelli, Tercílio Turini e Tiago Amaral, além dos prefeitos de Londrina, Marcelo Belinati; de Apucarana, Sebastião Ferreira Martins Junior; e de Cambira, Emerson Toledo Pires, que preside a Amuvi.

Estiveram presentes, ainda, o presidente da Faciap, Fernando Moraes, e o diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta. Moraes ressaltou que os Fóruns são um instrumento relevante para debater o desenvolvimento de todas as regiões do Paraná. “Essa iniciativa da Fiep é de extrema importância, com essa regionalização, indo entender cada região do Estado do Paraná, escutando as pessoas que estão no local, vendo as suas dores, entendendo quais são as dificuldades e no que se pode melhorar para a questão industrial”, declarou.

Outras regiões

Além de Londrina, as cidades de Maringá, no Noroeste, Francisco Beltrão, no Sudoeste, e Cascavel, no Oeste, já receberam o lançamento dos Fóruns Permanentes Regionais da Indústria. Na próxima sexta (10/5), será a vez de Irati. Em datas ainda a serem confirmadas, as reuniões acontecerão nos municípios de Ponta Grossa, Guarapuava e Curitiba.