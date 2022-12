O Paraná contará com uma metodologia própria para medir os índices de inflação de alimentos e bebidas. O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) lança na próxima quinta-feira (15) o Índice de Preços Regional (IPR), que vai calcular mensalmente a variação no preço de 35 produtos da cesta em seis cidades: Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Com o cálculo dos valores dos maiores municípios, onde vive um terço da população paranaense, o Ipardes terá um indicador médio da inflação de todo o Estado.

O levantamento utiliza os registros fiscais da Receita Estadual do Paraná, extraídos para uma amostra elaborada pelo instituto, de 366 estabelecimentos comerciais de diferentes portes. “É uma iniciativa inédita no Paraná, na qual trabalhamos em conjunto com a Receita Estadual e a Secretaria da Fazenda para levantar a taxa de variação dos itens a partir das notas fiscais eletrônicas do comércio”, explica o diretor-presidente do Ipardes, Marcelo Curado.

Entre os itens avaliados estão arroz, feijão, macarrão, batata, queijo, cerveja, café, frutas, carnes e outros produtos que compõem a maior parte das compras mensais dos paranaenses, definidos a partir da Pesquisa de Orçamentos Familiares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A lista com variação detalhada de cada item, nas seis cidades analisadas, ficará disponível em um painel interativo no site do Ipardes , com os recortes mensais, no acumulado do ano e no acumulado de doze meses.

ABRANGÊNCIA– O diretor de estatística do Ipardes, Daniel Nojima, ressalta que, por atender outras cidades paranaenses além de Curitiba, o IPR consegue fazer uma radiografia mais abrangente da inflação de alimentos no Estado, em linha semelhante ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, que analisa o contexto nacional.

“O IPCA é levantado nas principais regiões metropolitanas de capitais do País. Aqui, no Paraná, estamos analisando um grupo de alimentos e bebidas que tem grande participação nas despesas dos consumidores, trazendo as estatísticas para seis localidades bastante representativas do Estado”, salienta.