Com vendas de 1,073 milhão de toneladas para o exterior, o Paraná registrou recorde a nível nacional de exportações de carne de frango, um aumento de 12% em comparação ao mesmo período de 2022, segundo estudo realizado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES).

Os dados, fornecidos com base na balança comercial brasileira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, reforçam a importância da pecuária paranaense para a economia estadual e nacional. O Brasil, que é o segundo maior exportador de carne de frango no mundo, ficando somente atrás dos Estados Unidos, conta com o Paraná para exportar 41% da produção.

A agropecuária, o que inclui a avicultura, ainda é um dos principais movimentos da economia paranaense, sendo correspondente a 38,32% do PIB do estado. Ainda segundo o IPARDES, o Paraná registrou, no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 9,7% no abate de frangos, avançando de 499 milhões de cabeças no primeiro trimestre de 2022 para 547 milhões em um ano. Este valor representa, trimestralmente, R$47.077 milhões para a economia paranaense.