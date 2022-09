Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (12/9), uma redução de 4,7% no preço do gás de cozinha vendido às distribudoras. Na prática, a redução será de R$ 0,20 por quilo do gás.

“A partir de amanhã (13/9), o preço médio de venda de GLP (gás de cozinha) da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,23/kg para R$ 4,03/kg, equivalente a R$ 52,34 por 13 kg, refletindo redução média de R$ 2,60 por 13 kg”, afirmou a estatal, em nota à imprensa.

“A redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, prossegue a petrolífera.