O Paraná responde por 1,25 bilhão de litros de etanol na safra atual, com tendência de aumentar. E o Brasil pode ultrapassar 34 bilhões de litros na safra 2023/24. A maior parte (82%) vem da cana-de-açúcar, embora a produção a partir do milho esteja em crescimento.

As informações, segundo o Boletim de Conjuntura Agropecuária, são referentes à semana de 5 a 11 de abril.

A perspectiva de crescimento para a fonte primária do milho é observada nos números. Na safra 2020/21 ele representava apenas 9% da produção total de etanol, ou 2,7 bilhões de litros. Agora a previsão é de 18%, que traduz um salto de 125% em apenas quatro anos, passando a 6,1 bilhões de litros. Nesse segmento, o destaque é o Mato Grosso, com 73% de participação.

A produção de etanol brasileiro está concentrada principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país.

Além do entanol

MILHO – Com relação ao milho paranaense, foi observada uma piora nas condições de lavoura da segunda safra 2023/24. Há 15 dias, dos 2,4 milhões de hectares plantados, 86% tinham condição boa no campo. Em queda, agora percentual é de 72%. De outro lado, a área em condição ruim cresceu de 2% para 8%, enquanto a situação mediana se verifica em 20%.

FRANGO – O boletim analisa também a relação entre preço do frango pago ao produtor e os principais insumos de criação. Em março, o valor nominal médio do frango vivo atingiu R$ 4,53 o quilo. Com isso, foram necessários 208 quilos de frango, para adquirir uma tonelada de milho. Em março de 2023, a relação era de 282 quilos. No ano passado, eram necessários 586 quilos de farelo de soja. Agora, 436 quilos foram suficientes.