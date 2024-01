O preço de alimentos e bebidas caíram -0,14% no Paraná em 2023, segundo um estudo do Índice de Preços Regionais – Alimentos e Bebidas (IPR), realizado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

Esta é a primeira queda registrada em três anos consecutivos de alta. Segundo o instituto, de 2020 a 2023 fatores como a pandemia e até a guerra da Ucrânia com a Rússia influenciaram os valores.

Conforme os dados, a maior queda do preço dos alimentos foi registrada em Curitiba, com um total de -1,81%. Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Maringá foram outras regiões que também tiveram quedas. Por outro lado, Cascavel e Londrina foram os dois municípios do Paraná que tiveram um aumento nos preços.