As Agências do Trabalhador do Paraná começam a primeira semana de 2024 com a oferta de 8.436 vagas de emprego com carteira assinada.

A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 1.308 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador telemarketing receptivo, com 390 vagas; operador de telemarketing ativo e receptivo, com 332, e safrista, com 190.

Mais oportunidades de trabalho devem surgir até o início da próxima semana, quando as empresas voltam a cadastrar vagas no Sistema Nacional do Emprego (Sine).

Os interessados em ocupar uma das vagas devem entrar em contato com a Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. Clique aqui para fazer o agendamento online.