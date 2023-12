Já pensou levar sozinho a bolada de R$ 570 milhões da Mega da Virada? O concurso 2670 da Mega será sorteado no dia 31 de dezembro. Sabendo investir, é possível viver só do rendimento do dinheiro e ainda multiplicá-lo.

Renaldo Gomes é analista de investimentos da Grafo Capital. Ele mostra que, se o valor for todo aplicado na poupança, que tem rendimento de 0,5% ao mês, o sortudo receberá cerca de R$ 2,8 milhões mensais.

Mas o ganhador pode fazer um investimento mais inteligente. Tão seguro quanto a poupança, sugere Renaldo, é o Tesouro Selic, que rende conforme a inflação (0,95% ao mês). Nele, pode-se ganhar mensalmente R$ 5,3 milhões brutos. Descontando o imposto de renda, são R$ 4,5 milhões líquidos por mês (60% mais que na poupança). Isso tudo mantendo intacto o capital inicial de R$ 570 milhões.

Ambas são aplicações simples e conservadoras, explica Renaldo. Mas se o investidor quiser um rendimento melhor, há diversas alternativas mais arrojadas.