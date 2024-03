O salário médio dos trabalhadores no Paraná teve um aumento de 3,26% no último trimestre de 2023. Este crescimento, em comparação ao mesmo período do ano anterior, e descontando a inflação, é o maior no Sul do país.

Segundo informações da Agência Estadual de Notícias, a pesquisa feita pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) reflete o fortalecimento do mercado de trabalho no estado, com destaque para os setores de serviços e segurança.

A média de salários no Paraná foram de de R$ 3.189 para R$ 3.293 no último trimestre do ano. Além disso, houve um aumento significativo nos salários dos profissionais com ensino médio completo.