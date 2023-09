Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2023, pago nesta quinta-feira (31), contempla mais de 500 mil paranaenses. Segundo dados da Delegacia da Receita Federal (DFR) do Paraná, Curitiba lidera o número de contribuintes no estado e mais de 165 mil moradores terão o valor disponível para saque.

Confira as cinco cidades maior número de contribuintes restituídos neste 4º lote e o valor total pago:

Curitiba: 165.658 contribuintes / R$ 198.297.794,59

Cascavel: 82.448 contribuintes / R$ 72.525.677,01

Maringá: 68.617 contribuintes / R$ 62.776.867,23

Londrina: 62.106 contribuintes / R$ 60.340.001,29

Ponta Grossa: 54.285 contribuintes / R$ 47.404.590,55

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita