O preço da banana tem subido nos últimos anos, em especial pelas intempéries climáticas severas que tem ocorrido no Paraná.

Conforme a prefeitura de Guaratuba, no Litoral do Paraná – maior produtora de bananas do estado – os eventos climáticos vêm prejudicando os bananais. Em 2020, um ciclone bomba arrancou do chão diversas bananeiras e frutos das que ficaram em pé.

Nos anos seguintes, as plantações ainda nem tinham se recuperado do ciclone bomba quando a cidade passou por enchentes, vendavais e um ciclone extratropical este ano.

A escassez da fruta no mercado elevou os preços. Em 2022, o produtor vendia o quilo entre R$ 1,50 a R$ 2. Agora, está entre R$ 2 e R$ 2,50.

A prefeitura informou que tem dado assistência técnica aos agricultores, disponibilizando uma engenheira agrônoma efetiva do município.