A Viação Garcia está com mais de 70 vagas abertas para contratação de motorista rodoviário, agente de passagem e auxiliar de limpeza. As oportunidades para motoristas são para as cidades de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Curitiba e Florianópolis. Para a função, os candidatos devem ter experiência em linhas rodoviárias com

As vagas para os agentes de passagens, com foco no atendimento aos clientes em rodoviárias, são para Maringá e Curitiba. Os interessados devem ter experiência em atendimento e o 2º grau completo. Já as vagas para auxiliar de limpeza são para a cidade de Maringá.

Os currículos devem ser encaminhados para curriculo@viacaogarcia.com.

Sobre o Grupo GBS

Com sede em Londrina/PR, o Grupo Garcia Brasil-Sul (GBS), formado pela Viação Garcia, Brasil Sul, Princesa do Ivaí e LondriSul, é o maior do setor de transporte rodoviário de passageiros do Sul do País, com destinos para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. A atividade principal do Grupo é o transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros, mas também realiza operações nos segmentos de fretamento para indústrias, turismo, transporte de encomendas rápidas e transporte urbano e metropolitano de passageiros. Além das rodoviárias, o Grupo mantém 3 70 pontos para venda de passagens, possuindo estrutura de atendimento ao cliente e de manutenção da frota em 23 filiais. A empresa, com cerca de 2 mil colaboradores, é reconhecida pelos investimentos em novas tecnologias e em biossegurança com o objetivo de oferecer sempre conforto, comodidade e segurança aos clientes, além de facilidades para compra de passagens on-line ou por telefone, remarcação de assentos e pagamentos em cartões de crédito e moeda digital.

Endereço: Avenida Celso Garcia Cid, 1100 – Londrina – Paraná – Telefone: (43) 3373-5252 – SAC 0800 642 7700 . Para deficientes auditivos: 0800 642 7700 – www.viacaogarcia.com.br – www.brasilsul.com.br

ônibus, carreta ou caminhão