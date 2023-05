Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A greve dos professores e professoras da UEPG chega na terceira semana e mantém agenda de atividades diárias. Nesta quinta-feira, 01, os docentes farão uma mostra de pesquisa e extensão das ações realizadas pelos projetos da UEPG. O objetivo é informar a população de Ponta Grossa sobre as diversas atividades realizadas pelos professores e alunos da UEPG que beneficiam a sociedade. A atividade será na praça do Ponto Azul e aberta ao público.

Também há atividades programadas para a quarta-feira, 31, com blitz nos Campis Centro e Uvaranas e edição especial da Rádio Resistência em Uvaranas. À tarde o Comando de greve – que é aberto à participação de todos professores – avalia as ações do movimento. A agenda do dia encerra com nova blitz nos Campis Centro e Uvaranas.

Agendas em Curitiba e Ponta Grossa durante a semana

Os docentes da UEPG realizaram atividades em Curitiba e Ponta Grossa durante a semana. Na terça-feira, 30, a agenda de greve iniciou com ato de plenária no TeleB/Unespar, em Curitiba. Em Ponta Grossa, No Campus Central da UEPG, ocorreu blitz da greve. Pelo período da manhã, a atual diretoria do Sinduepg se reuniu com o pró-reitor de graduação, professor Miguel Arcanjo, para tratar do movimento de greve. “Estive com outros colegas do sindicato junto à Prograd onde pudemos falar acerca de legitimidade do movimento de greve e as demandas que envolvem a pró-reitoria sobretudo o uso irregular do ensino remoto e novamente frisando a importância da suspensão do calendário acadêmico de 2023”, relata o professor Volney Campos, diretor do Sinduepg.

No período da tarde os professores e professoras acompanharam um ato em frente da Assembleia Legislativa do Paraná e a sessão da Alep. “A presença de todos os sindicatos representados por estudantes e professores foi fundamental para mostrar ao governo do Estado a necessidade de negociar com os docentes das universidades. Lotamos as galerias da Alep e demos o recado para os deputados e em especial para o secretário da Fazenda, Rene Garcia Junior, que também participou da sessão da Alep”, afirma a professora Cíntia Xavier, que participou das atividades em Curitiba.