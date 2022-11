Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) divulga Teste Seletivo para cadastro reserva de estagiários para o Campus de Jacarezinho. Gratuitas, as inscrições estarão abertas durante o período de 1° a 16 de novembro e deverão ser realizadas de maneira presencial na Sede Administrativa do Campus ou nos Centros de Estudos.

O sistema de avaliação contará com uma prova objetiva, aplicada no dia 22 de novembro, às 14h. O Teste Seletivo é destinado a candidatos de nível médio a superior para realização de atividades no Campus. Para mais informações, consulte o edital Nº 033/2022 – GD/CJ/UENP AQUI.

Cronograma

Inscrições: 01/11/2022 a 16/11/2022

Homologação: 18/11/2022

Resultado final: 30/11/2022