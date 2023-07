Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) teve um novo mestrado aprovado pela CAPES. Trata-se do Programa de Pós-Graduação Associado em Enfermagem em Atenção Primária à Saúde (PPGEnf-APS), resultado de um esforço coletivo e cooperativo entre professores da UENP e das Universidades Estaduais do Paraná (Unespar) e do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro).

O Mestrado Profissional terá como área de concentração “Práticas de enfermagem e saúde no contexto da Atenção Primária à Saúde” e as linhas de pesquisa “Atenção integral à saúde aos usuários da Atenção Primária à Saúde” e “Planejamento e avaliação de processos e ações na Atenção Primária à Saúde”.

O programa de pós-graduação ofertará 16 vagas anualmente e contará com disciplinas regulares, projetos e grupos de pesquisa, projetos de extensão com a socialização do conhecimento para a sociedade, eventos científicos, entre outros, que ocorrerão nas instituições associadas de forma articulada, integrada e equitativa, incluindo docentes e discentes.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, comemora a conquista. “O novo programa de mestrado é uma grande vitória para a nossa UENP. Por meio dele, poderemos capacitar ainda mais os profissionais da nossa região, além de fortalecer parcerias com as instituições de saúde vinculadas à Universidade e atender à demanda regional que temos”, acentua.

De acordo com a coordenadora geral do PPGEnf-APS, Maria José Quina Galdino, o programa é inovador por focar na qualificação de profissionais e transformação do processo de trabalho, fundamentada em evidências científicas, no âmbito da Atenção Primária à Saúde. “Ademais, potencializará o desenvolvimento e implementação de tecnologias leves, leve-duras e duras para atender às demandas dos serviços de saúde, bem como fortalecerá o protagonismo da Enfermagem no fortalecimento da Atenção Primária à Saúde”, destaca.

O programa possibilitará que profissionais da Atenção Primária à Saúde, sobretudo, enfermeiros, tenham a oportunidade de se qualificar, como também contribuirá na consolidação dos territórios em polos de excelência nesta área do conhecimento, alavancando o crescimento econômico dessas localidades e o bem-estar das pessoas que vivem nessas comunidades.

Das 10 propostas de Mestrado Profissional submetidas à área de Avaliação da Enfermagem para o primeiro conjunto da Avaliação de Propostas de Cursos Novos (APCN) da CAPES, o programa da UENP está entre as duas que receberam aprovação no Brasil.

Os docentes da UENP que farão parte do Mestrado em Enfermagem são Carina Bortolato-Major, Emiliana Cristina Melo, Maria José Quina Galdino, Maynara Fernanda Carvalho Barreto, Miriam Fernanda Sanches Alarcon e Ricardo Castanho Moreira.