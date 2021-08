Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O evento contou com Formatura cívico-militar, lanche especial, premiação em medalhas (ouro, prata o bronze), presentes para os primeiros colocados e certificação para os demais classificados para a 2ª fase da OBMEP, que deverá ocorrer no dia 06 de novembro de 2021. As provas da 1ª fase foram aplicadas nos dias 29 e 30 de Julho pelo CECM José Pavan tanto no formato online quanto presencial, garantindo acesso e oportunidade para todos os estudantes, cuja aplicação foi um sucesso, com uma média de 250 estudantes realizando a prova.

A realização da solenidade com premiação e certificação visa incentivar todos os estudantes ao máximo esforço e dedicação em ocasiões como a OBMEP, e deverão se tornar prática comum na nova proposta educacional adotada na instituição.

O CECM José Pavan classificou para a 2ª fase, dentro de cada nível, 25 estudantes, sendo:

– Nível I (6º e 7º ano EF) – 12 estudantes

– Nível II (8º e 9º ano EF) – 7 estudantes

– Nível III (Ensino Médio) – 6 estudantes

Confira a lista de classificados e o desempenho geral acessando AQUI:

Obs.: Foram exibidos apenas os nomes dos estudantes que obtiveram desempenho igual ou superior à pontuação 4.