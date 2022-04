Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A aluna da rede pública, Débora Sousa, aprovada em medicina em duas universidades públicas, estudou para o vestibular usando livros que a mãe Maria Miracena, catadora de recicláveis, encontrava no lixo.

A estudante mora em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, e foi aprovada nas universidades da Bahia e Rio Grande do Sul.

“Tinha que conciliar os estudos do Enem com meu estudo na escola. E eu não consegui passar no primeiro ano […] No segundo ano eu comecei a trabalhar de meio período e fui estudar na parte da tarde. E aí estudava logo após chegar do trabalho até mais ou menos 23h”, contou Débora.

Dificuldades para estudar

Débora mora com os pais em uma casa simples. Na pandemia, ela enfrentou dificuldades para estudar.

Sem computador e internet, era impossível assistir as aulas.

Sem condições de pagar um cursinho, ela contou com ajuda da mãe, que lhe trazia livros que encontrava no lixo.

E era neles que ela passava horas estudando!

Apoio para estudar

Por ser mais perto de casa, Débora escolheu estudar na Bahia, estado vizinho do Espírito Santo, mas ainda assim precisa da colaboração financeira para pagar as despesas da viagem. A escola criou uma campanha para isso.

A mãe de Débora também tinha o sonho de ser médica. Não teve condições para seguir na carreira, mas agora vê a filha sendo a primeira da família a ingressar em um curso superior e trilhar o caminho do curso que sempre quis.

Parabéns, Débora!

Com informações de Juruá Online