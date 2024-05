Começa nesta sexta-feira (17) a etapa Regional 2 dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) em 16 municípios-sede do Paraná. São mais de 30 mil participantes de 198 municípios nesta segunda etapa. Vão participar 658 colégios federais/estaduais e 119 escolas particulares. Ao todo, somando as fases regionais 1 e 2 com a Regional Curitiba (que está em andamento até o dia 18) os JEPS somaram cerca de 64,5 mil participantes nas 32 cidades-sede.

Os jogos desta etapa serão disputados em Rio Negro, Jandaia do Sul, Barbosa Ferraz, Capitão Leônidas Marques, Tuneiras do Oeste, Assaí, Nova Esperança do Sudoeste, Boa Esperança, Irati, Jardim Alegre, Quedas do Iguaçu, Santa Cruz de Monte Castelo, Sertanópolis, Imbituva, Nova Tebas e Sengés. As cerimônias de abertura serão realizadas a partir de 19h.

“Houve um aumento na participação da fase regional e com certeza faremos uma macrorregional bastante cheia, com todas as modalidades previstas, classificando os atletas paranaenses para as etapas nacionais dos Jogos Escolares Brasileiros e para os Jogos da Juventude”, afirma a coordenadora dos Jogos Escolares do Paraná, Marcia Tomadon.

Um dos mais tradicionais eventos esportivos promovido pelo Governo do Estado, os Jeps reúnem atletas de 12 a 17 anos, alunos de escolas estaduais, municipais e particulares. A competição é promovida pela Secretaria do Esporte, em parceria com a Secretaria da Educação, municípios e a Federação Paranaense do Desporto Escolar.

JEPS CURITIBA – A fase regional exclusiva da Capital, com 5,4 mil participantes inscritos, representando 116 colégios entre estaduais, federais e escolas privadas, segue até o dia 18 com nove modalidades: atletismo, tênis de mesa, xadrez, basquete, handebol, vôlei, vôlei de praia, futsal e futsal paradesportivo. As equipes classificadas tanto na Regional 2 quanto na Regional Curitiba vão disputar, entre 11 e 16 de junho, a fase macrorregional em Campo Largo, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Assis Chateaubriand, Astorga, Nova Esperança, Apucarana e Cambará.

70 ANOS – A primeira edição foi no início dos anos 1950, com o nome Jogos Colegiais do Paraná (Jocops), realizada apenas em Curitiba. Participaram 52 instituições de ensino, ginasiais e colegiais. Em 1975, já abrangendo o interior do Estado, a competição passou a ser denominada Jogos Escolares do Paraná.

Confira a programação completa do Jeps para o restante de 2024:

2ª Fase Regional – 17 a 22 de maio – Rio Negro, Jandaia do Sul, Barbosa Ferraz, Capitão Leônidas Marques, Tuneiras do Oeste, Assaí, Nova Esperança do Sudoeste, Boa Esperança, Irati, Jardim Alegre, Quedas do Iguaçu, Santa Cruz Monte Castelo, Sertanópolis, Imbituva, Nova Tebas e Sengés.

Fase Macrorregional – 11 a 16 de junho – Campo Largo, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Assis Chateaubriand, Astorga, Nova Esperança, Apucarana e Cambará.

Fase Final (12 a 14 anos) – 12 a 20 de julho – Campo Mourão.

Fase Final (15 a 17 anos) – 2 a 10 de agosto – Pato Branco.

RESULTADOS – É possível consultar boletins, grupamentos, programações, resultados, súmulas e classificações acessando o documentado oficial dos jogos AQUI.