O início do ano letivo em toda a rede estadual de ensino nesta segunda-feira (7) foi marcado pela grande expectativa que professores, funcionários e estudantes tinham em relação ao retorno presencial às escolas. No ano passado não houve o retorno presencial no começo do ano, após as férias — as aulas foram iniciadas de forma remota e só depois migraram para os modelos híbrido e presencial.

No Colégio Estadual Leôncio Correia, um dos maiores de Curitiba, com mais de 2 mil alunos, a volta às salas também marcou o aniversário de 81 anos da instituição. “A expectativa é muito grande desde a semana passada, porque começamos a preparar a escola e todos os detalhes para poder receber os estudantes. E hoje a gente vê os alunos felizes e entusiasmados com o ano letivo. Nós ficamos muito felizes e satisfeitos também”, comenta o vice-diretor do colégio, Marcelo Hamasaki Carneiro.

Para a estudante Alanis Mel, de 15 anos, o retorno tem diferenças, apesar de estar no colégio desde os 10 anos, pois em 2022 ela inicia o ensino médio já em seu novo formato. “Pesquisei bastante e sei das mudanças, mas é tudo muito novo para mim. Eu estou bem ansiosa para o início do ano letivo e para dar continuidade aos estudos”, diz ela, que vai fazer o curso técnico de Administração (o seu itinerário do novo ensino médio) junto ao ensino regular.